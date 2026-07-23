Встретились на чужой свадьбе и создали свою семью: супруги Чепуровы отметили 40-летие брака

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Юрий и Ирина Чепуровы отпраздновали рубиновую свадьбу в отделе ЗАГС села Агинского.
Их история началась в 1985 году в Малиновке, где они познакомились на свадьбе друзей. Через год пара зарегистрировала брак в местном сельсовете.
Супруги вырастили четверых детей — Евгению, Марину, Юрия и Наталью. Сейчас в семье подрастают две внучки — Анастасия и Варвара.
Юрий Чепуров работал учителем труда и физкультуры, занимался фермерством и заготовкой леса, а теперь делает мебель из дерева. Ирина Чепурова трудилась дояркой и вместе с мужем вела подсобное хозяйство, сейчас она увлекается садовыми цветами.
У семьи есть своя традиция: в день рождения Ирины все вместе поднимаются на Красную Гору, откуда открывается вид на саянскую тайгу. Этому обычаю Чепуровы остаются верны спустя четыре десятилетия совместной жизни.