Лифтер из Минска украла вещи для дочери из магазина, а потом поступила весьма необычно

В Минске будут судить лифтера, которая украла для дочери вещи в магазине. Подробности в прокуратуре Фрунзенского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Фигуранткой уголовного дела стала минчанка, работающая лифтером. В свой выходной женщина гуляла в торговом центре на улице Притыцкого и присмотрела в одном из магазинов вещи для своей 13-летней дочери. Женщина отнесла новые вещи в примерочную, где сорвала бирки с новых кардигана, свитера, рубашки и туфлей, сложила все в пакет и ушла. Общая сумма украденного составила 516,99 белорусского рубля.
Но через пару дней минчанка принесла обратно украденное и созналась в воровстве. Правоохранители установили, что обвиняемая причастна еще к четырем кражам в других торговых центрах. Две из них она совершила до этого преступления, а еще две — после.
Фигурантку будут судить за повторное тайное похищении имущества (ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси). Свою вину она полностью признала, до суда находится под подпиской о невыезде.
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