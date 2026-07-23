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В Октябрьском округе Прикамья вода ушла из 11 домов

В зоне подтопления пока остаются три участка.

11 жилых домов и столько же приусадебных участков в деревне Бикбай Октябрьского округа освободились от воды, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Паводковая ситуация в Прикамье постепенно нормализуется. Вода уходит из населённых пунктов, пострадавших от разлива рек. В зоне подтопления пока остаются три участка — два в деревне Салаваты и один в деревне Чайка Уинского округа.

Также глава Октябрьского округа Георгий Поезжаев на личной странице во «ВКонтакте» сообщил о том, что продолжается работа по обеспечению населения чистой питьевой водой. Подвоз воды осуществляется в пострадавшие населённые пункты округа.

«Если вы или ваши соседи нуждаетесь в доставке воды, пожалуйста, сообщите об этом. Заявки принимаются круглосуточно по единому номеру 112. Оператору необходимо сообщить точный адрес (населённый пункт, улицу, номер дома)», — уточнил глава.

Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что в округе специалисты работают над восстановлением опор ЛЭП. В зоне оказались 115 опор и три трансформаторные подстанции.

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