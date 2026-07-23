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Нижегородским предприятиям АПК выставили многомиллионные счета за отходы

Проблема кроется в методике расчёта: плату начисляют по принципу, применяемому к офисной недвижимости — исходя из площади помещений (в том числе коровников и овощехранилищ), а не из реального объёма отходов.

Фермеры Нижегородской области столкнулись с непомерными платежами за вывоз отходов. Об этом сообщили в «Коммерсантъ‑Приволжье».

Представители агропромышленного комплекса Нижегородской области обратились к региональным властям и депутатам с жалобой на чрезмерно высокие счета за обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Суммы, выставленные операторами, достигают многомиллионных значений и в ряде случаев превышают выручку сельхозпредприятий.

Проблема кроется в методике расчёта: плату начисляют по принципу, применяемому к офисной недвижимости — исходя из площади помещений (в том числе коровников и овощехранилищ), а не из реального объёма отходов. При этом фактическая численность персонала на таких объектах невелика — всего несколько человек.

Операторы ТКО, в свою очередь, заявляют, что компании могут скрывать часть недвижимости и реальную численность работников. Кроме того, они указывают на несовершенство нормативной базы и пробелы в тарифном регулировании.

Эксперты считают, что сложившаяся ситуация сигнализирует о необходимости корректировки территориальной схемы обращения с отходами. Совместно с властями специалисты предлагают перейти на оплату по фактическому объёму вывезенного мусора — такой подход позволит сделать начисления более справедливыми.

Ранее сообщалось, что нижегородским аграриям хотят разрешить заправляться на АЗС без очереди.