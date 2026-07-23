Нижегородским предприятиям АПК выставили многомиллионные счета за отходы

Проблема кроется в методике расчёта: плату начисляют по принципу, применяемому к офисной недвижимости — исходя из площади помещений (в том числе коровников и овощехранилищ), а не из реального объёма отходов. При этом фактическая численность персонала на таких объектах невелика — всего несколько человек.