Нижегородским предприятиям АПК выставили многомиллионные счета за отходы

Фермеры Нижегородской области столкнулись с непомерными платежами за вывоз отходов. Об этом сообщили в «Коммерсантъ‑Приволжье».
Представители агропромышленного комплекса Нижегородской области обратились к региональным властям и депутатам с жалобой на чрезмерно высокие счета за обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Суммы, выставленные операторами, достигают многомиллионных значений и в ряде случаев превышают выручку сельхозпредприятий.
Проблема кроется в методике расчёта: плату начисляют по принципу, применяемому к офисной недвижимости — исходя из площади помещений (в том числе коровников и овощехранилищ), а не из реального объёма отходов. При этом фактическая численность персонала на таких объектах невелика — всего несколько человек.
Операторы ТКО, в свою очередь, заявляют, что компании могут скрывать часть недвижимости и реальную численность работников. Кроме того, они указывают на несовершенство нормативной базы и пробелы в тарифном регулировании.
Эксперты считают, что сложившаяся ситуация сигнализирует о необходимости корректировки территориальной схемы обращения с отходами. Совместно с властями специалисты предлагают перейти на оплату по фактическому объёму вывезенного мусора — такой подход позволит сделать начисления более справедливыми.
Ранее сообщалось, что нижегородским аграриям хотят разрешить заправляться на АЗС без очереди.