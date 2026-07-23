В Омской области ремонтируют дорогу Бекишево — Нагибино — Кутырлы

В Тюкалинском районе Омской области продолжается ремонт автодороги Бекишево — Нагибино — Кутырлы на участке с шестого по 16-й километр. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», подрядчиком выступает компания «СибРос». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Специалисты уже устранили деформированные участки, расчистили полосу отвода от кустарника и мелколесья, а также выровняли основание методом холодного ресайклинга с добавлением щебёночно-песчаной смеси и цемента. Кроме того, на дороге уложили выравнивающий слой асфальтобетона.
На следующем этапе подрядчику предстоит обустроить верхний слой покрытия, укрепить обочины, нанести разметку и установить дорожные знаки.
Трасса обеспечивает круглогодичное транспортное сообщение с населёнными пунктами Тюкалинского и Колосовского районов. Ход ремонта контролирует губернатор Омской области Виталий Хоценко.