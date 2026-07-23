В Омской области ремонтируют дорогу Бекишево — Нагибино — Кутырлы

В Тюкалинском районе Омской области продолжается ремонт автодороги Бекишево — Нагибино — Кутырлы на участке с шестого по 16-й километр. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», подрядчиком выступает компания «СибРос». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.