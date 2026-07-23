На Енисее пресекли незаконную перевозку 18 тонн аммиачной селитры

Красноярская транспортная прокуратура совместно с транспортной полицией выявила нарушения при перевозке опасного груза по реке Енисей. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В июле этого года работники ООО «Трасса-Экспресс» загрузили на судно 18 тонн аммиачной селитры без специального разрешения — лицензии на перевозку опасных веществ.
Прокурор внёс руководителю компании представление. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении за осуществление деятельности в области транспорта без лицензии.
Рассмотрение документов и контроль за устранением нарушений продолжаются.
Ранее мы сообщали, что годовалый ребёнок отравился жидкостью для чистки бассейна в Емельяново.