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На Енисее пресекли незаконную перевозку 18 тонн аммиачной селитры

У компании не было лицензии на перевозку опасных веществ.

Красноярская транспортная прокуратура совместно с транспортной полицией выявила нарушения при перевозке опасного груза по реке Енисей. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В июле этого года работники ООО «Трасса-Экспресс» загрузили на судно 18 тонн аммиачной селитры без специального разрешения — лицензии на перевозку опасных веществ.

Прокурор внёс руководителю компании представление. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении за осуществление деятельности в области транспорта без лицензии.

Рассмотрение документов и контроль за устранением нарушений продолжаются.

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