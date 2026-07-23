Волгоградские новости 23 июля: БПЛА и пугающий грохот, пожары, что с погодой

«Да что вы зацепились за эти канистры, в деревне нужен бензин не только в автомобиль — в бензопилу, в мотороллер, в триммер», — раздражённо заметил участник одного из водительских чатов, в которых теперь обсуждают не отсутствие бензина, а версию о том, что на заправках не доливают топливо: вместо 1 000 мл льют 980.