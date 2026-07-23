Волгоградские новости 23 июля: БПЛА и пугающий грохот, пожары, что с погодой

Очередная тревожная ночь выпала жителям Волгоградской области. Мало того, что после полуночи они получили сообщения о беспилотной опасности, в третьем часу ночи над Волгоградом загрохотало. Не все и не сразу поняли — это гром, ночной ливень принёс ненадолго прохладу. Тем временем волгоградцев и камышан потревожили пожары. Эти и другие новости собрал с утра пораньше vlg.aif.ru.
Беспилотная опасность и грохот: что напугало волгоградцев.
Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области 23 июля в 00:48. Жители Красноармейского района рассказывают: сирена тут же завыла на шлюзах — слабая, только чтобы предупредить.
«Хоть бы сегодня без ракетной. Сбейте их ребята в безопасном для людей месте», — просили горожане.
Около половины третьего ночи неспящие волгоградцы подскочили от страшного грохота.
«Ребята, спокойно — это гром», — развеяли панику первые, кто пришёл в себя.
Город накрыл ночной ливень, омывший уставшие от жары деревья и полил липы на Аллее Славы в Советском районе и саженцы на бульваре Энгельса в Красноармейском, которые, по сообщениям местных жителей, уже начали засыхать.
В чатах переключились на обсуждение погоды.
Об отмене беспилотной опасности сообщили в 05:28.
Бензин: кому «не доливают» на заправках.
Волгоградцы раскрыли секрет тех, кто покупает бензин в канистры, вспомнив культовый советский фильм.
«Да что вы зацепились за эти канистры, в деревне нужен бензин не только в автомобиль — в бензопилу, в мотороллер, в триммер», — раздражённо заметил участник одного из водительских чатов, в которых теперь обсуждают не отсутствие бензина, а версию о том, что на заправках не доливают топливо: вместо 1 000 мл льют 980.
Сторонников этой версии нашлось немало, но доказательств не представлено.
Пожары: сначала «бомбануло».
В Волжском поздним вечером 22 июля в местных чатах появились сообщения о пожаре в районе бизнес-центра «Акрас» на Генерала Карбышева, 76. Горожане пишут: сначала что-то «бомбануло».
«У меня даже кошки присели», «Идти туда страшно — второй раз “бабахнуло”», «Говорят, горит в районе автоколонны 1732», «Похоже, за “Юностью” гаражи», «Чьи-то запасы бензина “бумкнули”, — высказывают версии местные жители.
В МЧС информацией пока не делятся.
В Камышине на ночь глядя вспыхнула мусорка на улице Фабричной. Официально причина пожар не называется, горожане предполагают: кому-то надоела эта помойка, вот и бросили сигарету, чтобы разом от неё избавиться.
И антисанитария в городе не только по этому адресу.
«Скоро крысы разведутся», — недовольны камышане.
Предупреждение для любителей ставить на зарядку пауэрбанки рядом со спальным местом на ночь глядя: они могут стать причиной пожара. Одно дело, когда об этом говорят в МЧС, другое — когда рассказывает пострадавшая. 24-летняя москвичка получила ожог спины и советует другим не повторять её опыт.
Погода: накроет пекло.
Жара до 38º накроет Волгоградскую область 23 июля. Пекло будет держаться в регионе как минимум несколько дней.
В Волгограде днём синоптики прогнозируют 31−33º при северном ветре до 7−12 м/с и кратковременный дождь. К ночи температура опустится до 21−23º.
На территории области днём местами пройдут небольшие дожди и грозы с порывами ветра до 15−20 м/с. Температура от 25−30º до 33−38º днём и от 13−18º до 19−24 º в ночь на 24 июля.
По народным приметам, гулкие раскаты грома 23 июля — к сильному ливню и отличному улову рыбы. Гроза ночью — к тёплой солнечной погоде.
Тем временем, пока волгоградцев мучает жара, в Нижегородской области непогода превратила летний пейзаж в зимнюю картину: ливень с градом и шквалистым ветром обрушились на Нижний Новгород и Бор. Местные жители на видео лепят градовиков.
Куда пойти.
Трио «Гарин» выступит в зале на улице Чуйкова, 37, в 18:00, радуя волгоградцев голосами, гитарами и сэмплером. 6+
В Комсомольском саду:
гик-пикник на кинолужайке — танцы в стиле К-Рор, конкурс и флешмоб в 18:00, 12+
полнометражный аниме-фильм «Ходячий замок» режиссёра Хаяо Миядзаки в 20:00, 12+
В ЦПКиО:
10:00 — тренировка «Здоровая спина» с тренером по ЛФК, 12+
18:30 — лекция-сказка «Нейрошка и три стража Большого Купола», футбольное поле. Преподаватель ВГСПУ Елена Шипилова доступно объяснит детям, почему важен сон, как легко запоминать информацию и научиться планировать время. Регистрация здесь.
20:10 — мультфильм «Приключения Тинтина: Тайна единорога», не забывайте пледы, 6+
В центре «Юность Волжского» на бульваре Профсоюзов, 13, платные показы:
мультфильм «Колючая и Ушастый» в 14:30, 6+
«Мой дикий друг. Возвращение домой» в 16:10, 6+
«На деревню дедушке 2» в 18:05, 6+
Отпуск на всю голову" в 20:00, 16+
Об отключении света и газа в регионе 23 июля мы рассказали накануне. О других новостях в течение дня сообщит vlg.aif.ru.
Видео: Макс-каналы «Плохие новости», «База», чат «Где бензин? Волжский».