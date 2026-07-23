Жители Прикамья оформили более 25 тысяч сертификатов на средства реабилитации

На обеспечение граждан техническими средствами реабилитации с начала года направили свыше 933 млн рублей. Для сравнения, за тот же период прошлого года расходы составили 466 млн рублей. В результате количество оформленных электронных сертификатов и число их получателей выросло почти на 50%.