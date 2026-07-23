Прокуратура отсудила компенсацию для подростка-диабетика из Балахтинского района

В Балахтинском районе Красноярского края 17-летний подросток с сахарным диабетом 1 типа не получил инфузионный набор, так как его не оказалось в поселковых аптеках. Рецепт аннулировали, из-за сбоя проблемы легли на плечи мамы ребенка-инвалида. Женщина приобрела жизненно важный набор, потратив деньги из своего кармана. Хотя подросток должен был получить его бесплатно.