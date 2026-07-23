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Число погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 5,3 тыс. человек

Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле, произошедших 24 июня, достигло 5398 человек.

Источник: РБК

Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле, произошедших 24 июня, достигло 5398 человек. Об этом сообщил председатель национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

За последние сутки число жертв выросло на 52 человека. Накануне Родригес сообщал о 5346 погибших.

Число пострадавших в результате стихийного бедствия не изменилось и составляет 16 740 человек. Этот показатель остается неизменным с 5 июля. Без жилья, по данным властей, остаются 17 907 жителей.

Число размещенных во временных лагерях за сутки выросло с 23 122 до 23 335 человек. Всего для размещения пострадавших организовали 107 лагерей.

Кроме того, увеличилось число получивших медицинскую помощь: за сутки показатель вырос с 39 567 до 44 298 человек.

Вечером 24 июня у побережья Венесуэлы произошли два землетрясения — магнитудой 7,2 и 7,5, с интервалом менее минуты. По данным Геологической службы США (USGS), они стали самыми мощными в стране с 1900 года.

После землетрясений исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес ввела в стране режим чрезвычайного положения.

Несколькими днями ранее, 18 июля, исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес сообщила, что Венесуэла получила доступ к $346 млн на своем счету в Международном валютном фонде (МВФ) для восстановления после землетрясений. Средства направят на поддержку пострадавших семей, восстановление жилья и инфраструктуры.

Между тем, по оценке ООН, прямой экономический ущерб от землетрясений составил $6,7 млрд. При этом в расчет не включили долгосрочные последствия для экономики и расходы на восстановление.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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