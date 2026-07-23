Мэр Темоака Лавин застрелен в своей администрации

По данным официальной статистики, с 2006 года в Мексике были убиты почти 100 мэров, из них троих лишили жизни уже в текущем, 2026 году. Как правило, за убийствами чиновников стоят преступные группировки и наркокартели, которые ведут жестокую борьбу за контроль над территориями и местными финансовыми потоками.