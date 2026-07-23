Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Темоака Лавин застрелен в своей администрации

Прокуратура в Мексике начала масштабную операцию по поиску лиц, причастных к убийству мэра Темоака.

Источник: Комсомольская правда

Мэр мексиканского города Темоак Валентин Лавин был застрелен в здании городской администрации. Об убийстве сообщает телеканал CBS News.

Тело чиновника было обнаружено прибывшими на место происшествия судмедэкспертами и сотрудниками полиции. Сейчас региональная прокуратура проводит масштабную операцию по поиску и задержанию лиц, причастных к преступлению.

Валентин Лавин состоял в партии действующего президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Ранее, в январе этого года, чиновник уже становился жертвой вооруженного нападения, однако тогда ему удалось выжить.

По данным официальной статистики, с 2006 года в Мексике были убиты почти 100 мэров, из них троих лишили жизни уже в текущем, 2026 году. Как правило, за убийствами чиновников стоят преступные группировки и наркокартели, которые ведут жестокую борьбу за контроль над территориями и местными финансовыми потоками.

На прошлой неделе в мексиканском штате Сакатекас нашли десять убитых. Некоторые тела вывесили на мосту. Власти начали масштабные поиски виновных.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше