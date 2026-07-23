Мэр Темоака Лавин застрелен в своей администрации

Мэр мексиканского города Темоак Валентин Лавин был застрелен в здании городской администрации. Об убийстве сообщает телеканал CBS News.
Тело чиновника было обнаружено прибывшими на место происшествия судмедэкспертами и сотрудниками полиции. Сейчас региональная прокуратура проводит масштабную операцию по поиску и задержанию лиц, причастных к преступлению.
Валентин Лавин состоял в партии действующего президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Ранее, в январе этого года, чиновник уже становился жертвой вооруженного нападения, однако тогда ему удалось выжить.
По данным официальной статистики, с 2006 года в Мексике были убиты почти 100 мэров, из них троих лишили жизни уже в текущем, 2026 году. Как правило, за убийствами чиновников стоят преступные группировки и наркокартели, которые ведут жестокую борьбу за контроль над территориями и местными финансовыми потоками.
На прошлой неделе в мексиканском штате Сакатекас нашли десять убитых. Некоторые тела вывесили на мосту. Власти начали масштабные поиски виновных.