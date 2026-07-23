Депутат добавил, что сегодня внешней политикой в Европе заправляют не дипломаты, а «бывшие двоечники», подхватившие русофобию. По его словам, Европа много раз пыталась уничтожить российскую цивилизацию и получала за это «по зубам», а Каллас, видимо, не знает, чем заканчиваются крестовые походы на Русь.