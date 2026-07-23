«Каллас погрязла во лжи, либо считала ворон на уроке истории»: депутат Белик разнес слова главы евродипломатии

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал оголтелым враньем заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о российской угрозе. Парламентарий заявил, что Каллас либо «погрязла во лжи», либо «считала ворон» на уроках истории.
«Иначе бы [Каллас — прим. ред.] знала, что за тысячу лет не Россия, а именно Европа регулярно нападала на наши земли», — сказал Белик.
Депутат добавил, что сегодня внешней политикой в Европе заправляют не дипломаты, а «бывшие двоечники», подхватившие русофобию. По его словам, Европа много раз пыталась уничтожить российскую цивилизацию и получала за это «по зубам», а Каллас, видимо, не знает, чем заканчиваются крестовые походы на Русь.
Ранее глава европейской дипломатии Каллас на полях мероприятий по линии АСЕАН вновь заявила, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для стран Евросоюза. В МИД России отреагировали на слова Каллас. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила ей, что «фобии лечатся». Президент Владимир Путин неоднократно комментировал подобные заявления о якобы угрозе России. Глава государства отмечал, что Россия не намерена нападать на Европу, и называл подобные утверждения чушью.