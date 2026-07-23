Верховный суд уточнил применение нормы о защите прав потребителей

Высшая судебная инстанция установила, что истец является четвертым собственником автомобиля, поскольку первым покупателем была частная фирма, которая приобретала Land Rover в лизинг для своей коммерческой деятельности, в данном споре не применимы нормы закона о защите прав потребителей. Суд пояснил, что при переходе права собственности на товар гражданин наделяется правами, предоставленными потребителю в случае покупки этого товара у гражданина, который приобретал и использовал его исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.