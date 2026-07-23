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Фестиваль красок состоится в Хабаровске

Фестиваль будет проходить в парке имени Гагарина три дня подряд — 24, 25 и 26 июля. Начинаться праздник каждый раз будет в 17:00. Принять участие в этом мероприятии смогут бесплатно все желающие. Одеваться организаторы советуют в белые футболки, чтобы краски на них лучше отпечатались. В качестве краски, которой участники праздника бросаются друг в друга, используется.

Фестиваль будет проходить в парке имени Гагарина три дня подряд — 24, 25 и 26 июля. Начинаться праздник каждый раз будет в 17:00. Принять участие в этом мероприятии смогут бесплатно все желающие. Одеваться организаторы советуют в белые футболки, чтобы краски на них лучше отпечатались. В качестве краски, которой участники праздника бросаются друг в друга, используется безвредный пищевой краситель, который не вызывает никакого раздражения кожи и легко отмывается. Также на фестивале выступит диджей, будут танцы на свежем воздухе.