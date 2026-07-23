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Цена нефти Brent подскочила выше $96 за баррель впервые с начала июня

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent выросла до $96,31 за баррель впервые с 11 июня.

Источник: РБК

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent подскочила до $96,31 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Стоимость нефти Brent превысила уровень $96 за баррель впервые с начала июня.

Утром 22 июля котировки Brent поднялись выше отметки $94 за баррель впервые с 11 июня. Позднее они выросли еще на 4,5%, до $95,19 за баррель.

Цены на нефть Brent подскочили после заявления госсекретаря США Марко Рубио, что Иран «несерьезно» относится к начатым в июне мирным переговорам.

На прошлой неделе цены на нефть показали самый большой недельный рост с марта. Тогда из-за обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке они резко взлетели и поднимались к $120 за баррель. Котировки прибавили около 16%, завершив неделю на уровне $88,1 за баррель.

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