Цена нефти Brent подскочила выше $96 за баррель впервые с начала июня

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent подскочила до $96,31 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.
Стоимость нефти Brent превысила уровень $96 за баррель впервые с начала июня.
Утром 22 июля котировки Brent поднялись выше отметки $94 за баррель впервые с 11 июня. Позднее они выросли еще на 4,5%, до $95,19 за баррель.
На прошлой неделе цены на нефть показали самый большой недельный рост с марта. Тогда из-за обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке они резко взлетели и поднимались к $120 за баррель. Котировки прибавили около 16%, завершив неделю на уровне $88,1 за баррель.
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