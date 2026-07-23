Как жил великий сказочник Александр Афанасьев

Немногие знают, что «Колобок», «Иван Царевич и Серый волк», «Теремок» и другие любимые с детства сказки известны нам благодаря Александру Афанасьеву.
К 200-летию со дня рождения великого собирателя русских народных сказок, которое отмечается 23 июля, vrn.aif.ru собрал интересные факты из биографии этого человека.
Собирая по крупицам.
В прошлом году режиссёр из Воронежа Людмила Белозорова представила публике свой короткометражный игровой фильм «Безымянная звезда сказочника Афанасьева» (6+). Людмила Белозорова сама родилась в Богучаре и даже, как выяснилось, на одной улице с известным сказочником. Тогда та улица называлась Дворянская, затем — Театральная, а сейчас — это улица Шолохова, так как на ней находилась гимназия, в которой учился Михаил Шолохов.
Автор фильма признается, что данные о жизни Афанасьева для фильма собирались в течение долгого времени по крупицам, а о его личной жизни, жене и детях вообще не удалось найти никакой информации.
Известно, что будущий собиратель сказок родился 11 (23) июля 1826 года в Богучаре Воронежской губернии. Его отец служил в Богучарском земском суде и в декабре 1828 года получил должность уездного стряпчего в Боброве, где прошли детство и юность Александра Афанасьева. В семье было семеро детей. Мать умерла рано, и воспитание дети получмили от отца, который высоко ценил образование и привил эту любовь детям.
Несколько лет юный Александр жил в Боброве, затем окончил мужскую гимназию в Воронеже — ее корпус можно видеть на нынешней улице Сакко и Ванцетти. А после поступил на юридический факультет Московского университета. Первые его литературоведческие статьи ещё в студенчестве были напечатаны в журналах «Современник» и «Отечественные записки». После окончания университета Афанасьев поступил на службу в Московский главный архив министерства иностранных дел — стал начальником отделения, а вскоре — правителем дел комиссии печатания государственных грамот и договоров, состоящей при архиве.
Полное собрание сказок.
Афанасьев был любителем старины и часто приобретал в Москве старинные рукописи и книги на рынке у Сухаревской башни. Из его находок получилась большая и ценная библиотека, в ней он черпал сведения об истории русской культуры.
Надо отметить, что некоторые изданные им произведения имели неоднозначное содержание и подвергались императорской цензуре. Эти работы Александр Николаевич впоследствии отправил в Лондон Александру Герцену, который опубликовал их в альманахе «Полярная звезда». А Афанасьева уличили в связи с революционно настроенными литераторами и уволили из архива за политическую неблагонадёжность. С большим трудом он смог устроиться за низкое жалование секретарём в московскую Думу, а затем в мировой суд.
Исследователи обмечают, что главным делом его жизни было изучение и собирание народных сказок, легенд, песен и обрядов. Афанасьев нашёл, переработал и систематизировал около 600 сказок. Всего восемь томов сказок было издано с 1855 по 1863 год. Причем, он не просто фиксировал устное народное творчество, а стремился раскрыть глубинный смысл народного слова, показать, как в простых историях отражаются вековые представления о мире, добре и зле, о месте человека в природе и обществе. А ещё он впервые предложил классификацию народного творчества — это деление с некоторыми поправками принято до сих пор.
В Москве связи с Воронежем Афанасьев не терял — он общался с воронежской интеллигенцией, в том числе с поэтом Иваном Никитиным. Участники воронежского «второвского кружка» тоже записывали для Афанасьева сказки и предания.
«Главная заслуга Александра Афанасьева в том, что он записывал все сказки без искажений. Благодаря ему, нам известны “Колобок”, “Иван Царевич и Серый волк”, “Теремок” и другие сказки», — отмечает Людмила Белозорова.
И даже несмотря на развивающуюся чахотку, Афанасьев не прекратил работать над своим делом. Умер великий собиратель русского фольклора 23 октября 1871 года в возрасте 45 лет. Похоронен на Пятницком кладбище в Москве.
После смерти Афанасьева воронежская общественность не забыла своего великого земляка. Его имя носит улица в Воронеже. В детском саду № 198 работает музей «Сказки и сказочники», где представлены посвящённые Афанасьеву экспозиции. С 2004 года Воронежский государственный университет издаёт «Афанасьевский сборник», в котором рассматриваются проблемы фольклора, мифологии. В Боброве создан музей сказок А. Н. Афанасьева «Правда и кривда».
Юбилейные выставки и семинары.
Многие детские библиотеки страны почитают Александра Афанасьева. В этом году к его юбилею они организовали конференции, семинары, круглые столы. Но с особой любовью к Александру Афанасьеву относятся на Воронежской земле. В Боброве, например, прошла краеведческая конференция, посвященная 200-летию сказочника. В Воронеже череду юбилейных событий в июне открыл фестиваль «Собиратели сказок. Глава 1» (0+) на проспекте Революции с чтением сказок профессиональными артистами под живое сопровождение виолончели. В «Граде» прошли посвященные Александру Афанасьеву тематические мастер-классы, прозвучали литературно-музыкальные композиции, а гости полюбовалось на башню из книг. С 20 июля по 20 августа в Воронежской областной универсальной научной библиотеке им. И. С. Никитина будет работать выставка «Открыватель сказочных земель» (0+).