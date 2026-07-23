Как жил великий сказочник Александр Афанасьев

Исследователи обмечают, что главным делом его жизни было изучение и собирание народных сказок, легенд, песен и обрядов. Афанасьев нашёл, переработал и систематизировал около 600 сказок. Всего восемь томов сказок было издано с 1855 по 1863 год. Причем, он не просто фиксировал устное народное творчество, а стремился раскрыть глубинный смысл народного слова, показать, как в простых историях отражаются вековые представления о мире, добре и зле, о месте человека в природе и обществе. А ещё он впервые предложил классификацию народного творчества — это деление с некоторыми поправками принято до сих пор.