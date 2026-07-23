Скальпель под свист пуль: Хирурги «Днепра» спасают бойцов с ранениями в сердце и сонную артерию

О работе медиков рассказал сосудистый хирург с позывным Фитч. По его словам, врачи также провели около 10 операций на открытом сердце.
Кроме того, специалисты выполнили несколько сложных хирургических вмешательств при повреждениях внутренней сонной артерии. Такие операции относятся к числу наиболее технически сложных в сосудистой хирургии.
«Также выполнено несколько крупных операций при повреждении внутренней сонной артерии. Все бойцы эвакуированы, живы», — заявил Фитч.
По данным Минобороны, после оказания помощи всех раненых военнослужащих эвакуировали для дальнейшего лечения.
Ранее военный хирург Хадятулло Кутбединов (Авиценна) сообщил, что в ходе СВО медики всё чаще сталкиваются с осколочными ранениями от дронов, а пулевые встречаются редко, и при повреждении сосудов счёт идёт на секунды. Эвакуация раненых с передовой осложняется обстрелами и угрозой БПЛА.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.