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Скальпель под свист пуль: Хирурги «Днепра» спасают бойцов с ранениями в сердце и сонную артерию

Военные хирурги мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Днепр» выполнили более 100 операций по протезированию магистральных артерий раненым военнослужащим. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Источник: Life.ru

О работе медиков рассказал сосудистый хирург с позывным Фитч. По его словам, врачи также провели около 10 операций на открытом сердце.

Кроме того, специалисты выполнили несколько сложных хирургических вмешательств при повреждениях внутренней сонной артерии. Такие операции относятся к числу наиболее технически сложных в сосудистой хирургии.

«Также выполнено несколько крупных операций при повреждении внутренней сонной артерии. Все бойцы эвакуированы, живы», — заявил Фитч.

По данным Минобороны, после оказания помощи всех раненых военнослужащих эвакуировали для дальнейшего лечения.

Ранее военный хирург Хадятулло Кутбединов (Авиценна) сообщил, что в ходе СВО медики всё чаще сталкиваются с осколочными ранениями от дронов, а пулевые встречаются редко, и при повреждении сосудов счёт идёт на секунды. Эвакуация раненых с передовой осложняется обстрелами и угрозой БПЛА.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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