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Военные отбили ночную атаку вражеских БПЛА в Волгоградской области

В Минобороны РФ отчитались о работе ПВО в регионах России.

В Минобороны РФ отчитались о работе ПВО в регионах России за минувшую ночь. По данным ведомства, военные сбили 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в 18 регионах России, в том числе в Волгоградской области. Также преградили дорогу дронам в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Московской областей, в Крыму, Татарстане и над акваторией Азовского моря.

Напомним, ночью 23 июля в Волгоградской области объявляли беспилотную опасность, которая действовала около пяти часов.

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