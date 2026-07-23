В Хабаровском крае начали восстанавливать затопленный аэродром в Аяне

В Хабаровском крае начали работы по ликвидации последствий разлива реки Уйка, из-за которого был затоплен аэродром в Аяне.
Специалисты оперативно отсыпали защитную насыпь, которая позволила остановить поступление воды на летное поле. По информации администрации Аяно-Майского района, в ближайшее время планируется укрепление временной дамбы.
На период восстановления аэродрома власти района совместно с министерством транспорта края рассматривают варианты сохранения авиасообщения между Хабаровском и Аяном. Один из возможных вариантов — использование вертолетов.
Аэропорт «Мунук» в Аяне пока может принимать и отправлять вертолеты, но не самолеты.