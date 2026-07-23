Бумажный захват: хабаровские рейдеры оставили китайских инвесторов без 144 млн рублей

Железнодорожный районный суд г. Хабаровска вынес приговор по делу о масштабном мошенничестве. Трое местных жителей — Р., Х. и С. — признаны виновными в хищении имущества производственного кооператива, членами которого были граждане КНР. При этом Х. использовал свое служебное положение руководителя, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
История началась в 2017 году. Юрист Р., помогавший компании с китайскими инвестициями (активы которой стоили более 140 миллионов рублей), решил присвоить этот бизнес. Он убедил партнеров реорганизовать ООО в производственный кооператив, поставив во главе свего сообщника Х.
Дальше начался «бумажный» захват: группа заменила листы в протоколе собрания, вписав себя в число создателей, и зарегистрировала это в налоговой. Руководитель Х. своим приказом выгнал настоящих владельцев из кооператива, создав видимость внутреннего конфликта. Чтобы легализовать захват, группа пошла в Арбитражный суд. Они представили ложные сведения о том, что иностранцы якобы не платили взносы, и через суд официально закрепили за собой право на имущество.
Затем они составили новый протокол, где оценили доли китайских инвесторов почти в ноль. Когда один из своих (С.) попытался оспорить эту сумму, его иск использовали лишь как еще одно доказательство «спора» для суда.
Отдельно установлен факт хищения денег руководителем Х. Он убедил тех же граждан КНР вложить в развитие бизнеса более 39 миллионов рублей наличными. Однако деньги до кассы предприятия так и не дошли — Х. забрал их себе и потратил по личному усмотрению.
В результате гражданам КНР причинён ущерб на 144 млн рублей.
В суде все трое вину не признали.
Приговор:
— гражданин Х. — 8,5 лет колонии общего режима и штраф 800 тыс. руб.;
— гражданин Р. — 8 лет и штраф 700 тыс. руб.;
— гражданин С. — 7 лет и штраф 600 тыс. руб.
Суд полностью удовлетворил иски потерпевших. В солидарном порядке троица должна вернуть инвесторам 144 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.