Бумажный захват: хабаровские рейдеры оставили китайских инвесторов без 144 млн рублей

Дальше начался «бумажный» захват: группа заменила листы в протоколе собрания, вписав себя в число создателей, и зарегистрировала это в налоговой. Руководитель Х. своим приказом выгнал настоящих владельцев из кооператива, создав видимость внутреннего конфликта. Чтобы легализовать захват, группа пошла в Арбитражный суд. Они представили ложные сведения о том, что иностранцы якобы не платили взносы, и через суд официально закрепили за собой право на имущество.