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Лукашенко оценил юмор актера Александра Олешко

Лукашенко сказал, как к российскому актеру Александру Олешко относятся в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил юмор народного артиста России Александра Олешко, сообщила пресс-служба президента.

В четверг, 23 июля, белорусский лидер поздравил актера с 50-летием. Также Лукашенко оценил в поздравлении актерское мастерство и юмор Олешко.

— Блестящее актерское мастерство, искрометный юмор и обаяние принесли вам широкую известность и любовь преданных поклонников, — отметил глава государства.

Белорусский президент подчеркнул, что творчество Александра Олешко пользуется огромной популярностью в Беларуси. и высказал уверенность в том, что талант актера и далее будет служить на благо укрепления дружбы и культурного сотрудничества между народами Беларуси и России.

Накануне Александр Лукашенко высказался о песнях Олега Газманова.

А актер Александр Олешко ранее сказал в Минске о своей тайной диете и кризисе среднего возраста: «Ждал, что начнется какая-то “колошматка”.

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