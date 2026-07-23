Лукашенко оценил юмор актера Александра Олешко

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил юмор народного артиста России Александра Олешко, сообщила пресс-служба президента.
В четверг, 23 июля, белорусский лидер поздравил актера с 50-летием. Также Лукашенко оценил в поздравлении актерское мастерство и юмор Олешко.
— Блестящее актерское мастерство, искрометный юмор и обаяние принесли вам широкую известность и любовь преданных поклонников, — отметил глава государства.
Белорусский президент подчеркнул, что творчество Александра Олешко пользуется огромной популярностью в Беларуси. и высказал уверенность в том, что талант актера и далее будет служить на благо укрепления дружбы и культурного сотрудничества между народами Беларуси и России.
Накануне Александр Лукашенко высказался о песнях Олега Газманова.
А актер Александр Олешко ранее сказал в Минске о своей тайной диете и кризисе среднего возраста: «Ждал, что начнется какая-то “колошматка”.