В Мотыгинском округе завершили ремонт шести километров дороги

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завершен ремонт участка трассы Мотыгино — Широкий Лог — Машуковка с 12 по 18 километр. Работы выполнили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели из краевого бюджета направили 180,2 млн рублей.
Как рассказал заместитель руководителя КрУДора Евгений Михалев, ремонт начался еще в прошлом году. На участке от поселка Никольск в сторону Машуковки дорожники устранили пучинистые участки, подняли уровень земляного полотна в местах возможного подтопления, отремонтировали водопропускные трубы, очистили кюветы, обновили щебеночное покрытие и установили новые дорожные знаки.
Качество выполненных работ оценили представители общественного контроля.
«Работа по восстановлению дорожного полотна выполнена хорошо. Разница между тем, что было, и тем, что стало, — серьезная, впечатления положительные. От лица жителей — огромное спасибо подрядчикам за результат», — отметил общественный активист Николай Макаров.
Трасса Мотыгино — Широкий Лог — Машуковка обеспечивает транспортное сообщение населенных пунктов округа с краевым центром и используется для перевозки лесоматериалов.
Отметим, что капитальное обновление 24-километровой дороги ведется поэтапно с 2021 года. На сегодняшний день уже отремонтировано 12 километров. В этом сезоне продолжаются также работы на участке с 18 по 24 километр перед въездом в Машуковку: до конца года планируется ввести в эксплуатацию три километра, оставшиеся 3,4 километра приведут в порядок в 2027 году. После этого ремонт всей трассы будет завершен.
Всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Красноярском крае планируется провести работы на 59 объектах региональной дорожной сети, восстановить 168 километров покрытия и ввести в эксплуатацию 10 мостов.