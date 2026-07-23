В Мотыгинском округе завершили ремонт шести километров дороги

Отметим, что капитальное обновление 24-километровой дороги ведется поэтапно с 2021 года. На сегодняшний день уже отремонтировано 12 километров. В этом сезоне продолжаются также работы на участке с 18 по 24 километр перед въездом в Машуковку: до конца года планируется ввести в эксплуатацию три километра, оставшиеся 3,4 километра приведут в порядок в 2027 году. После этого ремонт всей трассы будет завершен.