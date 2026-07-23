В Японии появились «холодильники для людей»: в них предлагают спасаться от жары

В Японии разработали «холодильники для людей» — специальные охлаждающие боксы, в которых можно укрыться от сильной жары. Об этом пишет Daily Mail.
Внешне устройство напоминает вендинговый аппарат. Человек заходит внутрь стального бокса, после чего его обдувает поток воздуха, охлаждённого до +5 градусов. При этом температура внутри держится на уровне не выше +15.
По словам разработчиков, в таких условиях человек быстро восстанавливается после перегрева. Изобретатели считают, что их устройство может стать альтернативой вентиляторам и кондиционерам, поскольку охлаждает сразу всё тело, а не отдельные участки.
Авторы проекта также утверждают, что такие боксы потребляют сравнительно немного электроэнергии. Поэтому их предлагают устанавливать там, где люди особенно часто сталкиваются с риском теплового удара.
Прежде всего речь идёт о стройплощадках и фермах. Кроме того, «холодильники для людей» могут использовать в торговых центрах, школах, на фестивальных площадках и в других общественных местах.
Несмотря на то что новинка появилась на рынке недавно, такие устройства уже начали устанавливать на улицах японских городов. О необычной разработке узнали и за пределами страны — в соцсетях пользователи пишут, что хотели бы увидеть подобные боксы и у себя.