«Енисейский экспресс» начал новый маршрут по Красноярскому краю

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае стартовал новый маршрут проекта «Енисейский экспресс». Первой точкой стало село Сухобузимское, где для жителей организовали культурные, образовательные и социальные площадки.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что проект помогает сделать культурные и образовательные мероприятия, а также консультации специалистов доступными для жителей территорий по всему региону.
«Первый день показал, почему этот проект столько лет остаётся востребованным. На одной площадке жители смогли побывать на концертах и выставках, поучаствовать в мастер-классах, пройти бесплатные медицинские обследования, получить консультации специалистов Социального фонда, службы занятости и фонда “Защитники Отечества”, — подчеркнул глава региона.
Особое место в программе этого года занимает выставка «Лица наших Героев». Ее автор — заслуженный художник Красноярского края Сергей Назаров, создавший серию работ после поездок в ЛНР и ДНР вместе с агитбригадой «Все для Победы!». Экспозиция посвящена мужеству и стойкости участников специальной военной операции.
Впереди у «Енисейского экспресса» еще 16 населенных пунктов Красноярского края. Проект реализуется при поддержке партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины».
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