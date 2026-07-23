«Енисейский экспресс» начал новый маршрут по Красноярскому краю

«Первый день показал, почему этот проект столько лет остаётся востребованным. На одной площадке жители смогли побывать на концертах и выставках, поучаствовать в мастер-классах, пройти бесплатные медицинские обследования, получить консультации специалистов Социального фонда, службы занятости и фонда “Защитники Отечества”, — подчеркнул глава региона.