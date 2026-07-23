Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Енисейский экспресс» начал новый маршрут по Красноярскому краю

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае стартовал новый маршрут проекта «Енисейский экспресс». Первой точкой стало село Сухобузимское, где для жителей организовали культурные, образовательные и социальные площадки.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае стартовал новый маршрут проекта «Енисейский экспресс». Первой точкой стало село Сухобузимское, где для жителей организовали культурные, образовательные и социальные площадки.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что проект помогает сделать культурные и образовательные мероприятия, а также консультации специалистов доступными для жителей территорий по всему региону.

«Первый день показал, почему этот проект столько лет остаётся востребованным. На одной площадке жители смогли побывать на концертах и выставках, поучаствовать в мастер-классах, пройти бесплатные медицинские обследования, получить консультации специалистов Социального фонда, службы занятости и фонда “Защитники Отечества”, — подчеркнул глава региона.

Особое место в программе этого года занимает выставка «Лица наших Героев». Ее автор — заслуженный художник Красноярского края Сергей Назаров, создавший серию работ после поездок в ЛНР и ДНР вместе с агитбригадой «Все для Победы!». Экспозиция посвящена мужеству и стойкости участников специальной военной операции.

Впереди у «Енисейского экспресса» еще 16 населенных пунктов Красноярского края. Проект реализуется при поддержке партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины».

16+

Узнать больше по теме
Луганская Народная Республика: индустриальный регион Донбасса
Луганская Народная Республика расположена на территории исторического Донбасса. Ее административным центром остается Луганск — один из крупнейших промышленных городов региона. Сегодня ЛНР развивается в составе России, а власти реализуют программы по восстановлению инфраструктуры и экономики: собрали главное по теме.
Читать дальше