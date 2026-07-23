Гимнастка Дина Аверина не смогла зарядить электромобиль в Нижнем Новгороде

Беременная гимнастка Дина Аверина и её супруг Дмитрий Соловьёв вернулись в Нижний Новгород из поездки по Испании. Первым делом пара посетила врача — плановый осмотр прошёл утром 21 июля. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях.