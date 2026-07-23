Гимнастка Дина Аверина не смогла зарядить электромобиль в Нижнем Новгороде

Беременная гимнастка Дина Аверина и её супруг Дмитрий Соловьёв вернулись в Нижний Новгород из поездки по Испании. Первым делом пара посетила врача — плановый осмотр прошёл утром 21 июля. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях.
После визита в медучреждение будущие родители попытались зарядить свой электромобиль, однако столкнулись с трудностями. По словам гимнастки, инфраструктура для электрокаров в городе оказалась недостаточно развитой.
«Оказывается, в Нижнем это большая проблема. Мы объехали несколько станций, и зарядки нигде не работают, поэтому мы решили покушать», — рассказала Аверина в своём Telegram‑канале.
Несмотря на неудачу, пара не стала переживать и отправилась на завтрак. Напомним, спортсменка находится на завершающем этапе беременности — рождение сына ожидается в конце лета. Как отмечала ранее Дина Аверина, роды пройдут в Нижнем Новгороде.
Ранее, в мае, гимнастки Аверины не могли попасть в Нижний Новгород из-за ограничений.