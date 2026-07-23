WSJ: США перебрасывают истребители и медиков на Ближний Восток

Как рассказали WSJ американские чиновники, за последнюю неделю в регион перебросили силы спецопераций, самолеты-заправщики, а также эскадрильи истребителей F-16 с авиабазы Шпандалем в Германии и F-35 с авиабазы Лейкенхит в Англии. На другой британской базе в повышенной готовности к началу боевых действий поддерживают стратегические бомбардировщики B-1B.