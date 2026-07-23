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WSJ: США перебрасывают истребители и медиков на Ближний Восток

Вашингтон в ускоренном режиме стягивает на Ближний Восток войска, медицинские подразделения и вооружение. Цель — предоставить президенту Дональду Трампу более широкий набор военных опций на случай, если конфликт с Ираном выйдет за сушествующие рамки. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как рассказали WSJ американские чиновники, за последнюю неделю в регион перебросили силы спецопераций, самолеты-заправщики, а также эскадрильи истребителей F-16 с авиабазы Шпандалем в Германии и F-35 с авиабазы Лейкенхит в Англии. На другой британской базе в повышенной готовности к началу боевых действий поддерживают стратегические бомбардировщики B-1B.

Помимо этого, за последние дни в региональный медицинский центр в Ландштуле (Германия) прибыли более 150 медиков, уточняют источники. Этот госпиталь служит главным пунктом для помощи военным, получившим ранения в боях на Ближнем Востоке.

Издание отмечает: эти приготовления наглядно показывают, что Трамп рассматривает вариант дальнейшей эскалации. 21 июля президент США ужесточил риторику в адрес Тегерана, заявив, что может приказать штурмовать гору Пикакс. По данным американской стороны, иранские власти скрыли там центр с центрифугами для обогащения урана

Тем временем Центральное командование США 23 июля отчиталось о 12-й волне ударов по целям в Иране. Задача ежесуточных масштабных атак — ослабить способность Ирана угрожать коммерческим судам, которые следуют через Ормузский пролив. В командовании уточнили, что последние операции затронули иранские командные пункты, морские объекты, ангары для самолетов, склады беспилотников и военно-логистическую инфраструктуру.

Дополнительные силы продолжают прибывать на Ближний Восток и в Европу, хотя США уже разместили в регионе десятки тысяч военнослужащих. По данным представителя ВМС, сейчас на Ближнем Востоке находятся 17 кораблей американского флота, включая две авианосные ударные группы, 11 эсминцев и экспедиционное подразделение Корпуса морской пехоты, пишет газета.

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