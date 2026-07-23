Министр Пучков обратился к нижегородцам в связи с гибелью детей на водоемах

Глава нижегородского минобра Михаил Пучков призвал родителей, бабушек и дедушек несовершеннолетних провести беседу с младшими членами семьи. Он рассказал о происшествиях с детьми в регионе в летний период.
Министр напомнил об авариях с участием юных мопедистов и водителей питбайков. И отметил, что в теплое время года серьезные риски для ребят несет купание без присмотра взрослых.
«К сожалению, уже зафиксировано 6 инцидентов. В двух случаях детей удалось спасти, но четверых ребят уже не вернуть», — посетовал Михаил Пучков.
Он обратился к нижегородцам с просьбой убедить своих детей не заходить в воду в незнакомых местах и не пытаться переплывать водоемы на спор.
Ранее Михаил Пучков рассказал о том, что мошенники выдают себя за него в соцсетях.