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Министр Пучков обратился к нижегородцам в связи с гибелью детей на водоемах

Летом в области утонули четверо несовершеннолетних.

Источник: Живем в Нижнем

Глава нижегородского минобра Михаил Пучков призвал родителей, бабушек и дедушек несовершеннолетних провести беседу с младшими членами семьи. Он рассказал о происшествиях с детьми в регионе в летний период.

Министр напомнил об авариях с участием юных мопедистов и водителей питбайков. И отметил, что в теплое время года серьезные риски для ребят несет купание без присмотра взрослых.

«К сожалению, уже зафиксировано 6 инцидентов. В двух случаях детей удалось спасти, но четверых ребят уже не вернуть», — посетовал Михаил Пучков.

Он обратился к нижегородцам с просьбой убедить своих детей не заходить в воду в незнакомых местах и не пытаться переплывать водоемы на спор.

Ранее Михаил Пучков рассказал о том, что мошенники выдают себя за него в соцсетях.