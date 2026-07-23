Baza: Певца Оскара привезли из США в Нальчик для лечения в психиатрической больнице

Певца Оскара (настоящее имя Шамиль Малкандуев — прим. «ВМ») перевезли из США в Нальчик, где он проходит лечение в психиатрической больнице. Об этом в четверг, 23 июля, рассказали в Telegram-канале Baza.
Сначала знакомые 47-летнего артиста утверждали, что он приехал в Турцию и намерен жить с сестрой. После певец нашелся в России — он находится в медицинском учреждении уже две недели.
Малкандуев получил широкую известность благодаря песням «Бег по острию ножа» и «Между мной и тобой». Позже он переехал в США, где совершил каминг-аут* и взял имя Скарлетт.
Однако жизнь в Нью-Йорке у артиста не удалась — у певца начались трудности с финансами и психическим здоровьем. Несколько раз ему пытались помочь восстановить документы, но он всегда убегал.
Кроме того, журналисты несколько раз брали у Оскара интервью, которые позже возмутили его родственников в Кабардино-Балкарии, уточнили в публикации.
До этого в СМИ утверждали, что Малкандуев работал уличной проституткой* в Нью-Йорке. Он перебрался из Брайтон-Бич в Квинс, где зазывал скучающих прохожих в красном платье с боевым раскрасом.
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