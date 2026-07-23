Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Baza: Певца Оскара привезли из США в Нальчик для лечения в психиатрической больнице

Певца Оскара (настоящее имя Шамиль Малкандуев — прим. «ВМ») перевезли из США в Нальчик, где он проходит лечение в психиатрической больнице. Об этом в четверг, 23 июля, рассказали в Telegram-канале Baza.

Певца Оскара (настоящее имя Шамиль Малкандуев — прим. «ВМ») перевезли из США в Нальчик, где он проходит лечение в психиатрической больнице. Об этом в четверг, 23 июля, рассказали в Telegram-канале Baza.

Сначала знакомые 47-летнего артиста утверждали, что он приехал в Турцию и намерен жить с сестрой. После певец нашелся в России — он находится в медицинском учреждении уже две недели.

Малкандуев получил широкую известность благодаря песням «Бег по острию ножа» и «Между мной и тобой». Позже он переехал в США, где совершил каминг-аут* и взял имя Скарлетт.

Однако жизнь в Нью-Йорке у артиста не удалась — у певца начались трудности с финансами и психическим здоровьем. Несколько раз ему пытались помочь восстановить документы, но он всегда убегал.

Кроме того, журналисты несколько раз брали у Оскара интервью, которые позже возмутили его родственников в Кабардино-Балкарии, уточнили в публикации.

До этого в СМИ утверждали, что Малкандуев работал уличной проституткой* в Нью-Йорке. Он перебрался из Брайтон-Бич в Квинс, где зазывал скучающих прохожих в красном платье с боевым раскрасом.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше