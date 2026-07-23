Готовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопления

«Всего в управлении компании находится 647 жилых домов, из которых 595 подключены к центральному отоплению. На сегодняшний день проверку успешно прошли уже более 337 зданий», — отметили в пресс-службе.
Сейчас проходит плановая летняя проверка труб под давлением — специалисты выявляют слабые места в трубопроводе до того, как система заработает в полную силу.
«Такая проверка необходима, чтобы зимой не случилось прорывов труб или перебоев с теплом из-за скрытых засоров в коммуникациях. Отопительный сезон начнется только осенью, но подготовку к нему начинаем заранее, следуя принципу “готовь сани летом”, — рассказал заместитель главного инженера УК “Центр” Дмитрий Носков.
Носков пояснил, что сам процесс устроен достаточно просто: систему, включая все стояки, тщательно промывают до тех пор, пока вода не станет чистой, затем трубы заполняют холодной водой и создают повышенное давление с помощью насоса.
В конце июня сообщалось, что котельные и тепловые пункты Крыма на 27% готовы к отопительному сезону. Также председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк заявлял, что систему теплоснабжения Крыма должны привести в готовность к 1 октября.