Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Готовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопления

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. Севастопольская управляющая компания «Центр», которая обслуживает 647 домов, провела опрессовку системы отопления. Проверку успешно прошли уже более 337 зданий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

«Всего в управлении компании находится 647 жилых домов, из которых 595 подключены к центральному отоплению. На сегодняшний день проверку успешно прошли уже более 337 зданий», — отметили в пресс-службе.

Сейчас проходит плановая летняя проверка труб под давлением — специалисты выявляют слабые места в трубопроводе до того, как система заработает в полную силу.

«Такая проверка необходима, чтобы зимой не случилось прорывов труб или перебоев с теплом из-за скрытых засоров в коммуникациях. Отопительный сезон начнется только осенью, но подготовку к нему начинаем заранее, следуя принципу “готовь сани летом”, — рассказал заместитель главного инженера УК “Центр” Дмитрий Носков.

Носков пояснил, что сам процесс устроен достаточно просто: систему, включая все стояки, тщательно промывают до тех пор, пока вода не станет чистой, затем трубы заполняют холодной водой и создают повышенное давление с помощью насоса.

В конце июня сообщалось, что котельные и тепловые пункты Крыма на 27% готовы к отопительному сезону. Также председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк заявлял, что систему теплоснабжения Крыма должны привести в готовность к 1 октября.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше