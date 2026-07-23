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Мозаичные комплексы Зураба Церетели хотят восстановить в Сочи

Эффективные решения еще только предстоит найти.

Источник: Соцсети

В Сочи обсудили ситуацию с известными мозаичными комплексами, созданными в 1973 году Зурабом Церетели. Сейчас «Морской мир» и «Коралл», расположенные в Адлерском районе, находятся в плачевном состоянии.

В среду, 22 июля, глава Сочи Андрей Прошунин встретился с президентом Российской академии художеств Василием Церетели и депутатом Госдумы Константином Затулиным.

«Нам нужно найти эффективные решения по комплексной реставрации объектов и благоустройству прилегающей территории в рамках допустимых градостроительных параметров», — рассказал мэр.

Площадь композиции «Морской мир» составляет 2,30 гектара, «Коралл» — 2,27 гектара.

В 2025 году Российская академия художеств объявляла открытый конкурс архитектурных проектов на создание концепции Музейного комплекса «Парк искусств Зураба Церетели».

в Курортном городке в Адлере, где и расположены две известные композиции. Частью концепции должен стать учебный центр по монументальному искусству. О победителях конкурса ничего не сообщалось.

«Договорились с Василием Зурабовичем о совместном обсуждении всех дальнейших шагов по восстановлению этой исторической достопримечательности Сочи», — подытожил Андрей Прошунин.

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