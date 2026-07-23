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В Воронежской области мальчик погиб при пожаре после падения БПЛА

В Воронежской области трехлетний мальчик погиб при пожаре после падения БПЛА.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Трехлетний мальчик стал жертвой пожара, начавшегося в частном доме в Воронежской области после налета украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.

«В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме, в котором, к большому сожалению, погиб трехлетний мальчик», — написал он платформе «Макс».

Родители ребенка получили ранения разной степени тяжести, добавил губернатор. Он выразил им и их родным соболезнования и пообещал оказать всю необходимую помощь.

В том же муниципалитете легко ранен 19-летний юноша, ему госпитализация не потребовалась, отметил Гусев.

По его информации, при падении сбитых аппаратов получили повреждения кровля одного из складов маркетплейсов и фасад другого. В девяти частных домах выбило стекла, повредило кровлю и хозяйственные постройки, в 15 квартирах пяти многоэтажек также пострадали окна и коммуникации. Кроме того, осколками посекло около десятка автомобилей. Еще в двух районах повреждены кровля, окна и фасад двух частных домовладений.

Всего за ночь над Воронежской областью сбили 36 украинских дронов, уточнил губернатор.

В отличие от ВСУ российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.

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