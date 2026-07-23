Во Владивостоке отметят День Военно-Морского Флота

Также гостей и жителей Владивостока приглашают на тематическую экскурсию в День ВМФ. Она будет посвящена истории становления российского флота на Тихом океане и статусу Владивостока, как ключевого оборонительного рубежа страны. Программа охватывает более восьми знаковых локаций в центре дальневосточной столицы.