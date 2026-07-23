Во Владивостоке отметят День Военно-Морского Флота

Уже сегодня, 23 июля, состоялось открытие тематической выставки в Военно-историческом музее Тихоокеанского флота, посвященной 330-летию флота.
25 июля в 15:30 запланирован старт финальных игр проекта «Юнфлот», который объединяет юнармейцев из отрядов морской и речной тематики. Мероприятие состоится у Мемориала боевой славы Тихоокеанского флота.
26 июля с 12:00 до 20:00 в Адмиральском сквере пройдет большой концерт с участием творческих коллективов Тихоокеанского флота, курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища, детских военно-патриотических организаций. Здесь же гостей угостят флотской кашей.
26 июля с 20:00 на водной станции ТОФ (набережная Спортивной гавани) будет проходить вечерний концерт оркестра Тихоокеанского флота.
Также гостей и жителей Владивостока приглашают на тематическую экскурсию в День ВМФ. Она будет посвящена истории становления российского флота на Тихом океане и статусу Владивостока, как ключевого оборонительного рубежа страны. Программа охватывает более восьми знаковых локаций в центре дальневосточной столицы.