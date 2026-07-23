Александр Ломакин вернулся в красноярский ФК «Енисей»

В прошлом сезоне полузащитник выступал за «Оренбург» и московское «Торпедо», а затем перешел в аренду в брестское «Динамо». За «Оренбург» он провел 2 матча, за «Торпедо» сыграл 11 встреч и забил 1 гол, а за белорусский клуб провел 10 матчей.