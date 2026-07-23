Александр Ломакин вернулся в красноярский ФК «Енисей»

Полузащитник Александр Ломакин снова стал игроком красноярского футбольного клуба «Енисей». Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона 2027/28. Ломакин уже хорошо знаком болельщикам «Енисея». В составе красноярского клуба он провел 10 сезонов, сыграл 243 матча и забил 56 мячей.
В прошлом сезоне полузащитник выступал за «Оренбург» и московское «Торпедо», а затем перешел в аренду в брестское «Динамо». За «Оренбург» он провел 2 матча, за «Торпедо» сыграл 11 встреч и забил 1 гол, а за белорусский клуб провел 10 матчей.