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Александр Ломакин вернулся в красноярский ФК «Енисей»

Полузащитник Александр Ломакин снова стал игроком красноярского футбольного клуба «Енисей».

Полузащитник Александр Ломакин снова стал игроком красноярского футбольного клуба «Енисей». Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона 2027/28. Ломакин уже хорошо знаком болельщикам «Енисея». В составе красноярского клуба он провел 10 сезонов, сыграл 243 матча и забил 56 мячей.

В прошлом сезоне полузащитник выступал за «Оренбург» и московское «Торпедо», а затем перешел в аренду в брестское «Динамо». За «Оренбург» он провел 2 матча, за «Торпедо» сыграл 11 встреч и забил 1 гол, а за белорусский клуб провел 10 матчей.