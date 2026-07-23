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Лавров на встрече с Рубио подтвердил приверженность договоренностям Анкориджа

Лавров на встрече с Рубио заявил о приверженности РФ урегулированию конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил готовность Российской Федерации к урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщили в МИД России.

Кроме того, российский дипломат подтвердил приверженность Москвы договоренностям Анкориджа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили встречу на полях АСЕАН в Маниле. Она продлилась 35 минут.

Инициатором встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио выступила американская сторона.

Напомним, это первая личная встреча политиков двух стран после долгого перерыва — последний раз наша сторона вела переговоры с американцами по поводу Украины в Женеве в феврале этого года.

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