Лавров на встрече с Рубио подтвердил приверженность договоренностям Анкориджа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил готовность Российской Федерации к урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщили в МИД России.
Кроме того, российский дипломат подтвердил приверженность Москвы договоренностям Анкориджа.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили встречу на полях АСЕАН в Маниле. Она продлилась 35 минут.
Инициатором встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио выступила американская сторона.
Напомним, это первая личная встреча политиков двух стран после долгого перерыва — последний раз наша сторона вела переговоры с американцами по поводу Украины в Женеве в феврале этого года.