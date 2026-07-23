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Киркоров нашел девочку, поразившую его своим пением на концерте в Сочи

Певец Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором попросил подписчиков найти юную фанатку, которая подпевала на его концерте в Сочи. Музыкант захотел пригласить девочку вместе с семьей на его декабрьские шоу в Москве.

Певец Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором попросил подписчиков найти юную фанатку, которая подпевала на его концерте в Сочи. Музыкант захотел пригласить девочку вместе с семьей на его декабрьские шоу в Москве.

Ранее артисту показали видео, на котором ребенок подпевал кумиру с безупречным знанием текста песни.

В итоге девочка нашлась: на публикацию откликнулась мама девочки. Ребенок смутился и не поверил, что это происходит на самом деле.

— Вот мы! Это та самая юная фанатка, которая от всей души пела вместе с вами. Моя доча Доминика. 29 июня, на свое 10-летие, она получила в подарок свою мечту — билеты на концерт Филиппа Киркорова. На концерт с ней пошла ее тетя. И Доминика просто от души пела во всю мощь песни своего кумира, — рассказала мама девочки.

Ранее Киркоров во время выступления в Красноярске рассказал о поклоннице по имени Ирина, которая сохранила билет на его концерт, состоявшийся 29 лет назад. Женщина связалась с артистом в социальных сетях, показав ему памятный билет на выступление в Красноярске в 1997 году. Узнав о такой преданности, Киркоров пригласил поклонницу на сцену.