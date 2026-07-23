Киркоров нашел девочку, поразившую его своим пением на концерте в Сочи

— Вот мы! Это та самая юная фанатка, которая от всей души пела вместе с вами. Моя доча Доминика. 29 июня, на свое 10-летие, она получила в подарок свою мечту — билеты на концерт Филиппа Киркорова. На концерт с ней пошла ее тетя. И Доминика просто от души пела во всю мощь песни своего кумира, — рассказала мама девочки.