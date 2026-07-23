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Иранские дроны атаковали авиабазу и лагерь США в Кувейте

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) объявили, что нанесли удар беспилотниками по американским объектам в Кувейте. Целями стали авиабаза «Али аль-Салем» и лагерь «Аль-Адаири», сообщает телеканал Press TV.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Недавние удары беспилотников были нацелены на военные объекты США на авиабазе “Али аль-Салем” и в лагере “Аль-Адаири”, уничтожили военное снаряжение, системы ПВО Patriot, дроны, вертолеты и другие объекты», — заявили в КСИР.

В ночь на 23 июля Генштаб армии Кувейта сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают удары иранских дронов.

Центральное командование США 23 июля уточнило, что его подразделения осуществили уже двенадцатый раунд ударов по целям, связанным с Ираном. Задача этих атак — снизить способность Тегерана препятствовать торговым судам, которые проходят через Ормузский пролив. В командовании уточнили, что последние операции затронули иранские командные пункты, морские объекты, ангары для самолетов, склады беспилотников и военно-логистическую инфраструктуру.

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