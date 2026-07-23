Иранские дроны атаковали авиабазу и лагерь США в Кувейте

Центральное командование США 23 июля уточнило, что его подразделения осуществили уже двенадцатый раунд ударов по целям, связанным с Ираном. Задача этих атак — снизить способность Тегерана препятствовать торговым судам, которые проходят через Ормузский пролив. В командовании уточнили, что последние операции затронули иранские командные пункты, морские объекты, ангары для самолетов, склады беспилотников и военно-логистическую инфраструктуру.