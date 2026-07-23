Иранские дроны атаковали авиабазу и лагерь США в Кувейте

В ночь на 23 июля Генштаб армии Кувейта сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают удары иранских дронов.
Центральное командование США 23 июля уточнило, что его подразделения осуществили уже двенадцатый раунд ударов по целям, связанным с Ираном. Задача этих атак — снизить способность Тегерана препятствовать торговым судам, которые проходят через Ормузский пролив. В командовании уточнили, что последние операции затронули иранские командные пункты, морские объекты, ангары для самолетов, склады беспилотников и военно-логистическую инфраструктуру.