Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владислав Атмахов рассказал пенсионерам о новой партийной программе

Координатор НРО ЛДПР посетил пансионат «Хвойный город».

Источник: Комсомольская правда

Координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов посетил пансионат «Хвойный город», где проживает свыше 70 пенсионеров. Там он рассказал представителям старшего поколения о новой партийной программе «Пенсионеры России». Подробности визита сообщили в пресс-службе НРО ЛДПР.

— Старшее поколение заслуживает заботы и защиты, — отметил Владислав Атмахов. — Главная цель программы — не точечные улучшения, а системное повышение качества жизни пожилых людей, обеспечение их финансовой стабильности и долголетия.

Новая партийная программа ЛДПР рассчитана на 2027−2032 годы. На недавнем расширенном заседании фракции ЛДПР в Госдуме Председатель партии Леонид Слуцкий передал в Социальный фонд РФ проект данной государственной программы. Она включает в себя свыше 80 инициатив, каждая из которых призвана улучшить жизнь пожилых россиян.

Координатор НРО ЛДПР посетил пансионат «Хвойный город». ФОТО: НРО ЛДПР.

К слову, пожилые нижегородцы могут следить за всеми новостями о пенсионной системе на специально созданной ЛДПР платформе в «Одноклассниках». Здесь публикуются новости, полезные материалы и ответы на возникающие у пенсионеров вопросы.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше