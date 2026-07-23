Ростовский каскадер на «КамАЗе» снес чужой дом

Экстремал насыпал гору земли возле частного дома, чтобы использовать ее как трамплин. За руль он сел в 10-тонный бензовоз. По задумке, «КамАЗ» должен был разогнаться до максимума, взлететь, а Чеботарев — перепрыгнуть в движущуюся рядом машину, которую вел его напарник.