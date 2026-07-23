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FT: Пересыхание рек нарушило грузоперевозки и угрожает гидроэнергетике ЕС

ЕС столкнулся с масштабным кризисом из-за «внезапной засухи».

Источник: Комсомольская правда

Серия ранних волн жары спровоцировала в Европе резкое испарение влаги и «внезапную засуху», охватившую Центральную и Восточную Европу. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследователей из группы World Weather Attribution.

Как сообщают ученые, глобальное потепление в десятки раз увеличило вероятность экстремального испарения, которое буквально высасывает воду из почв, озер и рек.

Критическое обмеление затронуло Рейн, Дунай, а также речные системы Италии, Франции, Польши и Великобритании. Это парализовало речные грузоперевозки, поставило под угрозу гидроэнергетику и нанесло удар по урожаю. В ряде стран уже введены жесткие ограничения на использование воды, а Нидерланды официально объявили о дефиците водных ресурсов.

Ученые предупреждают, что изменение климата сокращает время для восстановления природы между засухами. Эксперты настаивают на срочной перестройке всей системы управления водными ресурсами ЕС для адаптации к новым климатическим реалиям.

Ранее уже сообщалось о том, что аномальная жара в Европе грозит региону мощным экономическим шоком. Как сообщал Bloomberg, экстремальные температуры снижают производительность, наносят ущерб промышленности и уже унесли более 13 тысяч жизней.

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