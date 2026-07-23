FT: Пересыхание рек нарушило грузоперевозки и угрожает гидроэнергетике ЕС

Критическое обмеление затронуло Рейн, Дунай, а также речные системы Италии, Франции, Польши и Великобритании. Это парализовало речные грузоперевозки, поставило под угрозу гидроэнергетику и нанесло удар по урожаю. В ряде стран уже введены жесткие ограничения на использование воды, а Нидерланды официально объявили о дефиците водных ресурсов.