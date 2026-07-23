Стало известно, были ли на ЧМ-2026 договорные игры

Международная федерация футбола не выявила признаков договорных матчей и подозрительной букмекерской активности на чемпионате мира-2026, сообщает SBC News. Специальная рабочая группа проанализировала все 104 матча турнира, изучив букмекерские отчеты и данные о ставках. В проверке участвовали представители всех конфедераций, ФБР, Интерпола, ООН и Совета Европы.
Рабочая группа была создана специально для выявления возможных нарушений на турнире. В нее вошли представители УЕФА, КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ, Азиатской и Африканской конфедераций, а также международных организаций.
По итогам проверки никаких подозрительных моментов выявлено не было. ФИФА признала турнир полностью соответствующим стандартам честной игры.
Сборная Испании стала победителем ЧМ-2026, обыграв Аргентину со счетом 1:0 в финале. Единственный гол на 104-й минуте забил Ферран Торрес.
Аргентинцы играли в меньшинстве с 93-й минуты после удаления Энцо Фернандеса, который получил вторую желтую карточку за грубый фол. Первое предупреждение он получил за споры с арбитром.
В 2022 году на ЧМ в Катаре также проводился мониторинг матчей, но тогда ФИФА зафиксировала несколько подозрительных эпизодов. Кроме того, в 2024 году аналогичная проверка на Евро-2024 выявила попытки договорных матчей на групповом этапе, что тогда привело к санкциям против двух команд.
Глава испанской Ла Лиги обвинил ФИФА в разрушении футбола и призвал Инфантино уйти в отставку.
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