Стало известно, были ли на ЧМ-2026 договорные игры

В 2022 году на ЧМ в Катаре также проводился мониторинг матчей, но тогда ФИФА зафиксировала несколько подозрительных эпизодов. Кроме того, в 2024 году аналогичная проверка на Евро-2024 выявила попытки договорных матчей на групповом этапе, что тогда привело к санкциям против двух команд.