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Магаданские спасатели отработали спасение на воде и в горах

14 сотрудников МЧС тренировались на скалах и на течении.

Источник: Комсомольская правда

В Магаданской области прошли сборы по горно-водной подготовке для спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России. В тренировках приняли участие 14 сотрудников. Они использовали две единицы техники, включая плавсредство, а также альпинистское снаряжение. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

За время занятий спасатели отработали несколько ключевых навыков. На воде они тренировались спасать людей на течении. В горах отрабатывали эвакуацию пострадавших из труднодоступных мест. Учились передвигаться группой по скальному рельефу, проводить спасение лидера связки и применять экстренный самоспасательный тролей.

Такие тренировки позволяют повысить слаженность работы подразделений и закрепить практические навыки. Они критически важны для успешного проведения поисково-спасательных операций в горной и водной среде. В МЧС отметили, что регулярные сборы помогают спасателям быть готовыми к любым нештатным ситуациям в условиях сложного рельефа Магаданской области.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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