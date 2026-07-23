Хабаровские рокеры выйдут на одну сцену с Чичериной и Борзовым

В Хабаровском крае три дальневосточные рок-группы стали финалистами конкурса в рамках VI фестиваля «Рок над Амуром», сообщает мэрия Хабаровска.
Победители получили возможность выступить на одной сцене с известными российскими музыкантами.
В финал прошли коллективы «Спать не модно» из Хабаровска, «Красный дождь» из Владивостока и «Мед браги» из Уссурийска. Они были выбраны жюри из более чем 140 участников, представлявших 12 регионов.
Финал конкурса пройдет 22 августа на площадке возле «Арены Ерофей» в Хабаровске. Главный приз для победителя — запись собственного мини-альбома.
В концертной программе фестиваля также заявлены выступления Юлии Чичериной, Найка Борзова, групп «Двадцать», «The Starkillers» и «Карманный томик».