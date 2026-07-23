Роман Сенчин рассказал волжанам, как сочинял сиквелы к романам Вальтера Скотта

Роман Сенчин: Меня не так пугают самоповторы в темах и сюжетах, как стилистические повторы. Нарабатываешь приемы и потом, не замечая, применяешь их в одной вещи, другой, третьей. Есть такое понятие, как писатель одной книги. Зачем его читать, когда у него одна тема? Я, наоборот, таких своих коллег очень ценю. Они всю свою творческую жизнь копают, копают в одном месте, их герои перетекают из одной книги в другую. В этом плане во многом мой учитель — Борис Екимов. У него я научился тому, что про один клочок земли можно писать всю жизнь. Я вижу в его рассказах 80-х годов молодого тракториста. А в нулевых и десятых годах тот же персонаж уже пожилой. Это очень хорошо. Екимов печатается в «Новом мире», и каждый журнал я открываю с надеждой, что в нем будет новый рассказ Бориса Петровича. И у меня в некоторых вещах тоже фигурирует одна и та же деревня Мураново. После ухода родителей я несколько раз ездил в нашу деревню в Красноярском крае, пытался поддерживать там дом. Но в итоге с теми местами попрощался.