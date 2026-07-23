На Дону застройщиков обяжут строить школы и детсады или платить взнос Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц.
С 2026 года в Ростовской области все новые жилые проекты будут реализовываться исключительно в формате комплексного развития территорий. Прежняя практика точечной застройки без должного количества социальных объектов привела к серьезному дисбалансу в городах. Теперь девелоперам придется либо самостоятельно возводить необходимые учреждения с последующей передачей их муниципалитетам, либо перечислять безвозмездный инфраструктурный взнос в региональный бюджет. Размер такого взноса будет рассчитываться с учетом реальной потребности будущих жителей микрорайонов. Норматив стоимости одного места уже установлен: 2,4 миллиона рублей для детского сада, два миллиона рублей для школы и 4,268 миллиона рублей для поликлиники. Для муниципалитетов, за исключением Ростова-на-Дону, предусмотрены специальные понижающие коэффициенты.
Оплатить инфраструктурный взнос можно будет несколькими способами. Застройщик вправе внести сумму единовременно, разбить платеж частями в течение одного года после заключения договора или погасить долг не позднее четырех месяцев после ввода жилья в эксплуатацию. При этом указанная сумма ежегодно подлежит обязательной индексации. Чтобы поддержать строительный бизнес, регион предусмотрел меры государственной поддержки. Власти готовы субсидировать 100 процентов затрат на создание дополнительных мест в социальных объектах, если они будут обслуживать и соседние территории. Также девелоперам компенсируют 70 процентов расходов на строительство школьных мест для жителей новых жилых комплексов.