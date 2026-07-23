На Дону застройщиков обяжут строить школы и детсады

С 2026 года в Ростовской области все новые жилые проекты будут реализовываться исключительно в формате комплексного развития территорий. Прежняя практика точечной застройки без должного количества социальных объектов привела к серьезному дисбалансу в городах. Теперь девелоперам придется либо самостоятельно возводить необходимые учреждения с последующей передачей их муниципалитетам, либо перечислять безвозмездный инфраструктурный взнос в региональный бюджет. Размер такого взноса будет рассчитываться с учетом реальной потребности будущих жителей микрорайонов. Норматив стоимости одного места уже установлен: 2,4 миллиона рублей для детского сада, два миллиона рублей для школы и 4,268 миллиона рублей для поликлиники. Для муниципалитетов, за исключением Ростова-на-Дону, предусмотрены специальные понижающие коэффициенты.