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Глава Красноярска не обнаружил рабочих во время проверки ремонта Центральной набережной

Сегодня утром мэр Красноярска без предупреждения нагрянул на две главные городские набережные, чтобы проверить ход их благоустройства.

Сегодня утром мэр Красноярска без предупреждения нагрянул на две главные городские набережные, чтобы проверить ход их благоустройства. В ходе инспекции он выявил очевидные недоработки.

Сергей Верещагин сообщил, что на Центральной набережной «не увидел рабочих». У него возникли вопросы не только к качеству работ, но и к их объему.

«Тут частично меняют асфальт, уложат брусчатку, тем самым разделят велосипедную и пешеходную дорожки. Поменяют и освещение… Поручил пересмотреть принятые решения по благоустройству пространства, чтобы в итоге вид получился целостным. Заказчику — требовательно оценить качество асфальта и усилить контроль», — рассказал глава города в своих соцсетях.

На правобережной Ярыгинской набережной, по словам мэра, уже заметные положительные изменения. На территории общественного пространства улучшили игровые локации для детей, установили новые скамейки, обновляют покрытия сцены и навеса, а также подсветку.

«Однако есть недочеты по уходу за пространством. Там, где набережная идет вдоль домов, урны в плохом состоянии, трава не скошена, самокаты раскиданы. Содержать в таком состоянии место отдыха красноярцев нельзя», — отметил Сергей Верещагин.

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