Глава Красноярска не обнаружил рабочих во время проверки ремонта Центральной набережной

Сегодня утром мэр Красноярска без предупреждения нагрянул на две главные городские набережные, чтобы проверить ход их благоустройства. В ходе инспекции он выявил очевидные недоработки.
Сергей Верещагин сообщил, что на Центральной набережной «не увидел рабочих». У него возникли вопросы не только к качеству работ, но и к их объему.
«Тут частично меняют асфальт, уложат брусчатку, тем самым разделят велосипедную и пешеходную дорожки. Поменяют и освещение… Поручил пересмотреть принятые решения по благоустройству пространства, чтобы в итоге вид получился целостным. Заказчику — требовательно оценить качество асфальта и усилить контроль», — рассказал глава города в своих соцсетях.
На правобережной Ярыгинской набережной, по словам мэра, уже заметные положительные изменения. На территории общественного пространства улучшили игровые локации для детей, установили новые скамейки, обновляют покрытия сцены и навеса, а также подсветку.
«Однако есть недочеты по уходу за пространством. Там, где набережная идет вдоль домов, урны в плохом состоянии, трава не скошена, самокаты раскиданы. Содержать в таком состоянии место отдыха красноярцев нельзя», — отметил Сергей Верещагин.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.