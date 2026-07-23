Трехлетний ребенок погиб под Воронежем при атаке БПЛА и пожаре в частном доме

В ночь на 23 июля в небе над Воронежем и шестью районами области были обнаружены и уничтожены 36 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения БПЛА в пригороде областного центра вспыхнул пожар в частном доме. Погиб трехлетний мальчик, его родители получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что власти готовы оказать всю необходимую помощь.