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Трехлетний ребенок погиб под Воронежем при атаке БПЛА и пожаре в частном доме

В ночь на 23 июля в небе над Воронежем и шестью районами области были обнаружены и уничтожены 36 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения БПЛА в пригороде областного центра вспыхнул пожар в частном доме. Погиб трехлетний мальчик, его родители получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что власти готовы оказать всю необходимую помощь.

Источник: Коммерсантъ

В ночь на 23 июля в небе над Воронежем и шестью районами области были обнаружены и уничтожены 36 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения БПЛА в пригороде областного центра вспыхнул пожар в частном доме. Погиб трехлетний мальчик, его родители получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что власти готовы оказать всю необходимую помощь.

Также, по информации губернатора, в том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний парень, но госпитализация ему не потребовалась.

UPD. В прокуратуре Воронежской области работает горячая линия по вопросам защиты прав пострадавших при атаках беспилотных летательных аппаратов. Надзор контролирует вопросыс облюдения прав граждан и оказания им всесторонней помощи.

«В связи с атакой БПЛА 23 июля 2026 года на место происшествия выезжал прокурор района», — заявили в ведомстве.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», силы ПВО отражали атаку на гражданские объекты в Воронежской области в течение всей ночи. Кроме непосредственной угрозы атаки БПЛА в регионе дважды объявлялась ракетная опасность.

По информации Минобороны РФ, всего минувшей ночью были перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черноземье дроны сбили на территории Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областей.

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