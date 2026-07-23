В США полицейские застрелили мужчину, в городе Мэдисон начались протесты

В городе Мэдисон (штат Висконсин, США) вспыхнули уличные протесты против действий полиции после того, как стражи порядка застрелили мужчину при попытке задержания. Об этом сообщает телеканал CNN.
Инцидент произошел на перекрестке, когда четверо стражей порядка попытались остановить велосипедиста. Мужчина оказал сопротивление и был застрелен. Шеф полиции Мэдисона утверждает, что погибший ранил ножом одного из полицейских. Запись происшествия разошлась в соцсетях. Личность убитого не раскрываются. Протестующих возмутило отсутствие нательных камер у полицейских.
Мэр и губернатор потребовали тщательного расследования. Четверо полицейских отстранены. Власти стараются не допустить перерастания протестов в беспорядки.
В январе 2023 года в городе Мемфис (штат Теннесси) полицейский патруль попытался остановить 29-летнего афроамериканца Тира Николса за опасное вождение. Тот не подчинился, началась погоня. Нарушителя задержали, вытащили из машины и избили. В критическом состоянии его доставили в больницу, где он скончался. У погибшего остался 4-летний сын. Гибель Николса спровоцировала протесты в американских городах.