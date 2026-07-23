В США полицейские застрелили мужчину, в городе Мэдисон начались протесты

В январе 2023 года в городе Мемфис (штат Теннесси) полицейский патруль попытался остановить 29-летнего афроамериканца Тира Николса за опасное вождение. Тот не подчинился, началась погоня. Нарушителя задержали, вытащили из машины и избили. В критическом состоянии его доставили в больницу, где он скончался. У погибшего остался 4-летний сын. Гибель Николса спровоцировала протесты в американских городах.