В Волгоградской области появился ночной клуб на колесах

Лето — пора путешествий. Есть традиционные, затертые до дыр на карте маршруты. Но имеются и небанальные направления. Сегодня расскажем, чем может удивить город Волжский в Волгоградской области.
— У Волжского очень скромный бюджет, но мы не унываем и стараемся использовать любой ресурс. Многие арт-объекты сделаны из «вторички» — это здорово, — поделился наблюдениями мэр города Игорь Воронин.
Едем в соседнее село со своей дискотекой. Точнее, в ней. Это еще один пример нестандартного использования списанного имущества. Если бы пустили старый автобус «под нож», муниципальная казна заработала бы 50 — 70 тысяч рублей, то есть на одну зарплату водителю.
Волжане демонтировали в салоне кресла, разрисовали борта, повесили под потолок зеркальный шар, поставили пульт для диджея. И теперь это передвижная дискотека. Ночной клуб, который и до дома может довезти, чтобы мама не беспокоилась.
Корреспондент «РГ» прокатился в танцующем автобусе и полюбовался на реакцию остальных горожан, для которых вечеринка на соседней полосе пока в диковинку. Пассажиры маршруток начинали снимать нас на телефоны.
Кстати, как думаете, куда привез нас этот «танцобус»? На кладбище. Нет, все живы и здоровы. Просто в Волжском есть еще одна необычная достопримечательность. Это мортуарий. Когда-то в СССР было семь таких кладбищенских пантеонов для торжественных погребальных процедур. Сегодня остались два — в Волгоградской области и в Башкирии.
Это красивое сооружение в античном стиле, неожиданное для округи. По прямому назначению оно не используется уже более полувека. И за это время порядком обветшало. Сейчас пантеону необходима реконструкция. Весной здесь снимали сцены будущего художественного фильма о группе «Сектор Газа», так что вскоре все россияне смогут увидеть эту редкую достопримечательность.
А в середине августа в Волжском пройдет спортивно-музыкальный фестиваль. В программе — фиджитал-дисциплины, стритбол, кроссфит, брейкинг и (наконец-то понятное слово!) бег. Кстати, у бегунов большой выбор: дневные, ночные дистанции разной длины, забег с женой или с собакой.
Главной площадкой фестиваля станет парк «Ультра 100». Необычное место, открытое для самовыражения молодежи. Здесь сочетаются современное искусство и экология. Под открытым небом собрано около полусотни арт-объектов, многие из которых могли бы закончить свои дни на мусорном полигоне. Но благодаря художникам они получили вторую жизнь. Например, на Аллее фантастов бюсты писателей сделаны в стиле апсайклинга. Так называется творческая переработка старых вещей без разрушения материалов до первичного сырья. Если размолоть пластик в гранулы, это уже будет ресайклинг.
Экспонатами и их элементами становятся списанная военная и гражданская техника, трубы, решетки, провода, шланги, детские горшки — да, отличный элемент декора. Турнир по фиджитал-играм пройдет в специально оборудованном трамвае, который свое по волжским улицам уже откатал. В проектировании скейт-парка участвовали сами спортсмены, подсказывали, какие углы нужны. С разных сторон на посетителей смотрят грифон, автомобильный паук, Чужой, гуманоиды, недовольный Колобок. Немного креатива — и пространство заполнилось необычными скульптурами, которые точно не оставят равнодушными.
— Люди ездят по свалкам, высматривают интересные объекты. Я этот парк называю еще центром реабилитации городского мусора. Своеобразный рехаб. Мы не сделаем «Зарядье», но покорим другим. У нас будет новый центр притяжения для Волжского, своя изюминка. И сюда уже едут туристы со всей страны, видим это по отзывам на онлайн-картах. Мы будем развиваться в этом направлении, — рассказал предприниматель Вячеслав Глухов.