В Волгоградской области появился ночной клуб на колесах

Главной площадкой фестиваля станет парк «Ультра 100». Необычное место, открытое для самовыражения молодежи. Здесь сочетаются современное искусство и экология. Под открытым небом собрано около полусотни арт-объектов, многие из которых могли бы закончить свои дни на мусорном полигоне. Но благодаря художникам они получили вторую жизнь. Например, на Аллее фантастов бюсты писателей сделаны в стиле апсайклинга. Так называется творческая переработка старых вещей без разрушения материалов до первичного сырья. Если размолоть пластик в гранулы, это уже будет ресайклинг.