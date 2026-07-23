Почти все работодатели Красноярска готовы принимать на работу родственников

Высокая доля работодателей, практикующих родственный найм, также зафиксирована в логистике — 85%. В строительной сфере этот показатель составляет 84%, а в торговле и IT-компаниях — по 79%. Среди организаций сферы услуг родственников сотрудников готовы рассматривать на вакансии 75% работодателей.