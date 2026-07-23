Почти все работодатели Красноярска готовы принимать на работу родственников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске большинство работодателей готовы принимать на работу родственников своих сотрудников. По данным исследования сервиса SuperJob, такую практику используют 87% компаний города, тогда как полностью исключают возможность родственного найма лишь 6% организаций.
Наиболее лояльны к трудоустройству «своих» сотрудников представители промышленного сектора. Среди производственных предприятий родственников работников готовы принять в штат 93% компаний. Второе место занимает финансовая отрасль: положительно к таким кандидатам относятся 88% банков.
Высокая доля работодателей, практикующих родственный найм, также зафиксирована в логистике — 85%. В строительной сфере этот показатель составляет 84%, а в торговле и IT-компаниях — по 79%. Среди организаций сферы услуг родственников сотрудников готовы рассматривать на вакансии 75% работодателей.