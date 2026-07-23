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У организации в Ачинском округе изымут гектар неиспользуемой сельхозземли

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Арбитражный суд Красноярского края постановил изъять у юридического лица участок площадью один гектар возле поселка Белый Яр. Землю сельскохозяйственного назначения впоследствии продадут на публичных торгах.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Арбитражный суд Красноярского края постановил изъять у юридического лица участок площадью один гектар возле поселка Белый Яр. Землю сельскохозяйственного назначения впоследствии продадут на публичных торгах.

Россельхознадзор фиксировал неиспользование участка с 2023 года. Собственник проигнорировал предостережения, а после внеплановой проверки и привлечения к административной ответственности не исполнил предписание об устранении нарушений.

Материалы передали краевому агентству по управлению государственным имуществом, которое обратилось в суд. Иск удовлетворен полностью.

С начала 2026 года суды постановили изъять в Красноярском крае 20 неиспользуемых сельхозучастков общей площадью 196,1 га.